Нападающий «Барселоны» Витор Роке может перебраться в туринский «Ювентус».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах бразильского форварда заинтересован лично новый главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта, который официально должен быть представлен туринцами 12 июня. По сведениям источника, пока речь идет только об аренде 19-летнего Роке.

Бразилец присоединился к «Барселоне» минувшей зимой. За это время он принял участие в 16 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Трудовой договор Роке с каталонским клубом рассчитан до 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.