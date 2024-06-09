«Ювентус» не может договориться с Рабио о новом контракте

Итальянский «Ювентус» ведёт переговоры о подписании нового контракта с хавбеком Адриеном Рабио.

Как информирует Corriere dello Sport, клуб не может договориться с полузащитником относительно его гонорара.

Руководство «Ювентуса» предлагает Рабио заработную плату в размере 7 млн евро в течение трёх лет нового контракта, в то время как сторона футболиста настаивает на увеличении предложения как минимум до 8 млн.

Рабио выступает за «Ювентус» с 2019 года. Он принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 15 результативными передачами.