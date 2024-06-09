Главный тренер «Вероны» Марко Барони прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио», сообщает Football Italia

Ожидается, что контракт специалиста с «Лацио» будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата Барони составит немного больше 1 миллиона евро без учёта различных бонусов.

Минувший розыгрыш чемпионата Италии «Верона» Барони завершила на 13-м месте в турнирной таблице. «Лацио» же, руководимый Маурицио Сарри, закончил сезон седьмым и примет участие в Лиге Европы.

Помимо «Вероны», Барони также успел поработать в «Лечче», «Реджине» и ряде других итальянских клубах.