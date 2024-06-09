«Аль-Наср» Роналду начал переговоры по игроку «Ювентуса»

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду, хочет усилить вратарскую позицию. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Наср» начал переговоры по трансферу Войцеха Щесны из «Ювентуса».

Отметается, что «Ювентус» готов продать 34-летнего Щесны этим летом. Поляк сам будет решать своё будущее.

За «Ювентус» Щесны выступает с лета 2017 года. С тех пор поляк провёл во всех соревнованиях 252 официальных матча, в которых пропустил 233 гола. Портал Transfermarkt оценивает опытного голкипера в 6 миллионов евро.