Названа дата назначения Мотты в «Ювентусе»

Всё ближе момент, когда «Ювентус» объявит о назначении Тьяго Мотты на должность главного тренера. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, подписание контракта и объявление ожидается либо во вторник (11 июня), либо в среду (12 июня).

Тьяго Мотта поставит подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027.

Ранее Тьяго Мотта хорошо показывал себя у руля «Болоньи». «Красно-синие» завершили последний чемпионат Италии на пятом месте и получили путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, что в мае «Ювентус» расстался с Массимилиано Аллегри.