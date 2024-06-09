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Чемпионат Италии. Серия А

Названа дата назначения Мотты в «Ювентусе»

09 Июня 2024 • 14:36 Комментировать

Всё ближе момент, когда «Ювентус» объявит о назначении Тьяго Мотты на должность главного тренера.  Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, подписание контракта и объявление ожидается либо во вторник (11 июня), либо в среду (12 июня).

Тьяго Мотта поставит подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027.

Ранее Тьяго Мотта хорошо показывал себя у руля «Болоньи». «Красно-синие» завершили последний чемпионат Италии на пятом месте и получили путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, что в мае «Ювентус» расстался с Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Тьяго Мотта
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