Шалимов: «Видно, что Миранчук уверен в себе»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе сборной России над командой Беларуси в товарищеском матче со счётом 4:0.

Отдельно специалист выделил выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отметив уверенность российского футболиста.

«Алексей Миранчук сейчас такой прям уверенный в себе, видно по касаниям, дриблингу и обработке мяча», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 42 матча, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Трансферная стоимость игрока сборной России сейчас составляет 10 миллионов евро.