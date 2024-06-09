«Рома» планирует приобрести форварда «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Матиас Суле может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как передаёт на своих страницах Football Italia, в услугах 21-летнего аргентинского форварда заинтересована «Рома», которая намерена приобрести игрока ближайшим летом.

В минувшем сезоне Суле на правах аренды играл за «Фрозиноне», на его счету 36 матчей, в которых он 11 раз поразил ворота соперников и сделал три результативные передачи. Трансферная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро, а его контракт с туринским клубом действует до 30 июня 2026 года. Аргентинец принадлежит «Ювентусу» с 2021 года.