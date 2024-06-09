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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет вернуть своего бывшего нападающего

09 Июня 2024 • 08:33 Комментировать

Испанский нападающий Альваро Мората, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может вернуться в итальянскую Серию А. Об этом рапортует Tuttosport.

Согласно данным источника, в подписании форварда заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» хочет вернуть Морату из-за повреждения Аркадиуша Милика. Поляк травмировал мениск и выбыл примерно на полтора месяца.

31-летний испанец дважды выступал за туринский гранд. Срок действующего контракта Мораты с «Атлетико» рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне Ла Лиги нападающий провел 32 поединка, отметившись 15 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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