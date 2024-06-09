Спаллетти рассказал о состоянии Бареллы, получившего травму перед Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился информацией о текущем состоянии полузащитника Николо Бареллы.

Лидер миланского «Интера» выбыл из строя из-за мышечных проблем – он пропустит воскресный товарищеский матч против сборной Боснии и Герцеговины. Тем не менее, по словам рулевого «скуадры адзурры», уже скоро 27-летний хавбек должен вернуться.

«Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что ситуация под контролем. Это отличная новость», – поведал в интервью RAI Sport Спаллетти.

Ожидается, что Николо Барелла сможет выйти в стартовом составе сборной Италии в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Албании, который состоится 15 июня.