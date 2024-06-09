«Интеру» будет трудно сохранить Дюмфриса – клуб ждёт предложений

Дензел Дюмфрис, выступающий за миланский «Интер», всё ближе к уходу из клуба.

«Нерадзурри» планируют расстаться с правым защитником в предстоящее трансферное окно, если тот так и не продлит истекающий в следующем году контракт. По данным La Gazzetta dello Sport, представители «Интера» проведут встречу с агентом Дюмфриса на следующей неделе, однако в клубе считают, что достичь договорённости будет крайне трудно. В связи с этим гранд Серии А уже ждёт трансферных предложений по 28-летнему нидерландцу.

Главным претендентом на Дензела Дюмфриса в настоящий момент считается английская «Астон Вилла». Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость игрока составляет 24 млн евро.