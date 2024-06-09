Раскрыты новые детали возможного перехода в «Ювентус» капитана «Наполи» ди Лоренцо

Правый защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо остаётся одной из трансферных целей «Ювентуса».

Слухи о вероятном уходе 30-летнего игрока запустил его агент, рассказавший о готовности своего клиента сменить обстановку нынешним летом. Главным претендентом на ди Лоренцо считается «Ювентус», уже работающий над сделкой. По обновлённой информации журналиста Николо Скиры, «бьянконери» готовы платить итальянцу 3,5 млн евро за сезон – столько же он зарабатывает в «Наполи».

Чтобы переход состоялся, самому ди Лоренцо необходимо открыто заявить «Наполи» о желании уйти.

По некоторым данным, «Ювентус» может отправить в обратном направлении Федерико Кьезу.