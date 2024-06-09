«Ювентус» и «Наполи» могут провернуть громкий обмен игроками

«Ювентус» и «Наполи» ведут переговоры по обмену Федерико Кьезы на Джованни ди Лоренцо.

Вингер туринцев с высокой вероятностью покинет клуб, так как на него не слишком рассчитывает новый главный тренер команды Тьяго Мотта. Информацию о возможном уходе ди Лоренцо распространил его агент – «Наполи» опроверг эти сведения, однако слухи на этом не прекратились. По сообщениям Sportitalia, клубы могут оформить прямой обмен без доплаты с чьей-либо стороны. Отмечается, что такая сделка устроила бы и «старую синьору», и «адзурри».

Контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» истекает через год, в то время как договор Джованни ди Лоренцо с «Наполи» рассчитан до 2028 года.