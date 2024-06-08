В «Интере» подтвердили предстоящее продление контракта с Лаутаро Мартинесом

Нападающий и капитан миланского «Интера» Лаутаро Мартинес подпишет новый трудовой договор с клубом. Об этом ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо.

В субботу, 8 июня, Романо опубликовал на своей страничке в социальной сети новое сообщение. Источник утверждает, что вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил скорое подписание нового контракта с Мартинесом до июня 2029 года. Утверждается, что стороны уже согласовали все условия договора.

26-летний аргентинец выступает за «Интер» с 2018 года. В прошедшей кампании Мартинес забил 27 голов и записал на свой счет семь результативных передач в 44 встречах во всех турнирах.