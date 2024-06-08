«Наполи» продвинулся в переговорах с защитником сборной Италии

Защитник Алессандро Буонджорно в летнее трансферное окно может сменить «Торино» на «Наполи». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, неаполитанский клуб продвинулся в переговорах с 25-летним футболистом по условиям личного контракта.

Отмечается, что новый тренер «Наполи» Антонио Конте хочет видеть Буонджорно в составе своей команды. При этом неаполитанцы ещё не начинали переговоры с «Торино» - клубы начнут обсуждение в ближайшее время.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Алессандро Буонджорно в 35 миллионов евро.