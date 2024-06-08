Появилась новая информация о будущем Кварацхелии

В прессе появилась новая информация о будущем атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии. По данным La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время грузин может подписать новый контракт с «Наполи».

Клуб Серии А предложил Хвиче увеличение заработной платы с 1,5 до 4 миллионов евро в год плюс бонусы. Грузинский футболист попросил 5 миллионов евро за сезон, и, как сообщает источник, клуб должен пойти навстречу одному из своих лидеров.

В то же время отмечается, что «ПСЖ» предлагает 23-летнему Кварацхелии заработную плату в 7,5 миллиона евро в год.

В сезоне 2023/2024 Хвича провёл 45 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 голевых передач на партнёров.