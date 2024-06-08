Мотта хочет видеть в «Ювентусе» игрока «Милана»

Новый тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта хотел бы видеть в своей команде футболиста «Милана». Речь идёт о полузащитнике Алексисе Салемакерсе, который провёл прошлый сезон на правах аренды за «Болонью», где выступал под руководством Мотты.

По информации от Tuttosport, у «Болоньи» возникли проблемы с полноценным выкупом Салемакерса. Мотта хочет воспользоваться ситуацией и переманить бельгийца в «Ювентус».

24-летний Салемакерс в минувшем розыгрыше чемпионата Италии отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. «Трансфермаркт» оценивает игрока в 12 миллионов евро.