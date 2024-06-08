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Чемпионат Италии. Серия А

Вратаря «Реала» Лунина хочет купить итальянский гранд

08 Июня 2024 • 10:01 Комментировать

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Согласно сообщениям Sport.es, в услугах вратаря заинтересован туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что 25-летний голкипер может покинуть «королевский» клуб, поскольку не хочет находиться в тени Тибо Куртуа. Несмотря на успешный сезон украинца, в финале Лиги чемпионов сыграл бельгиец.

Помимо «старой синьоры» в подписании Лунина заинтересован мадридский «Атлетико».

В сезоне-2023/2024 Андрей провел 31 матч, в 12 из которых отстоял на ноль. Его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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