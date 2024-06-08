«Милан» скоро проведёт встречу по трансферу нападающего «Болоньи»

«Милан» находится в активном поиске нового нападающего на замену Оливье Жиру, который покинул клуб на правах свободного агента ради перехода в «Лос-Анджелес». По информации от журналиста Николо Скиры, в ближайшее время представители «россонери» проведут встречу по трансферу нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

Как сообщает источник, «Милан» готов предложить нидерландцу контракт сроком на 5 лет с зарплатой в размере 5 миллионов евро в год. В услугах форварда заинтересованы и другие клубы, поэтому провернуть сделку будет непросто.

Ранее сообщалось, что «Болонья» будет требовать в районе 40-60 миллионов евро за трансфер Зиркзее. 23-летний форвард отметился 11 голами и 4 ассистами в последнем розыгрыше Серии А.