Нападающий «Ювентуса» получил травму и не поедет на Евро-2024

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик травмировался в товарищеском матче против Украины и не поедет на чемпионат Европы – 2024. Об этом рассказал главный тренер команды Михал Пробеж.

«Мы провели хорошую встречу. Повреждение Милика? Из-за этой травмы он не поедет на Евро», - передает слова специалиста пресс-служба УАФ.

Напомним, что Милик получил повреждение в самом начале встречи в столкновении с полузащитником «жёлто-синих» Русланом Малиновским.

В минувшем сезоне Аркадиуш провел 36 поединков за «Ювентус», в которых отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.