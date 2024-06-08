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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри рассказал, когда готов вернуться к работе

08 Июня 2024 • 07:13 Комментировать

Известный итальянский специалист Маурицио Сарри ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе.

«У меня есть желание снова начать работать. Еще пару месяцев и я буду полностью готов. В Италии будет нелегко найти клуб, поэтому я готов поработать в другом чемпионате. «Севилья»? Переговоров толком не был. Наши цели разошлись, поэтому дело не зашло слишком далеко», - передает слова тренера Sky Sport Italia.

Напомним, что последним клубом Маурицио был римский «Лацио». Ранее итальянский специалист также поработал в «Вероне», «Ювентусе», «Челси», «Наполи» и «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Маурицио Сарри
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