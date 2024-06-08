Сарри рассказал, когда готов вернуться к работе

«У меня есть желание снова начать работать. Еще пару месяцев и я буду полностью готов. В Италии будет нелегко найти клуб, поэтому я готов поработать в другом чемпионате. «Севилья»? Переговоров толком не был. Наши цели разошлись, поэтому дело не зашло слишком далеко», - передает слова тренера Sky Sport Italia.