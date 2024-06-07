«Севилья» интересовалась Сарри

Экс-наставник «Лацио» Маурицио Сарри поделился информацией о переговорах с испанской «Севильей».

В интервью со Sky Italia Сарри рассказал, что у него был диалог с «Севильей», но его не устроили предложенные условия. Специалист отметил, что до серьезных переговоров с севильцами дело не дошло.

Кроме того, итальянец признался, что хочет найти работу в местном чемпионате, при этом он понимает, что это будет тяжело реализовать.

65-летний Сарри покинул «Лацио» в марте. С тех пор он является свободным агентом. Ранее тренер возглавлял «Ювентус», «Челси», «Наполи» и многие другие команды.