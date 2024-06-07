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Чемпионат Италии. Серия А

«Севилья» интересовалась Сарри

07 Июня 2024 • 20:28 Комментировать

Экс-наставник «Лацио» Маурицио Сарри поделился информацией о переговорах с испанской «Севильей».

В интервью со Sky Italia Сарри рассказал, что у него был диалог с «Севильей», но его не устроили предложенные условия. Специалист отметил, что до серьезных переговоров с севильцами дело не дошло.

Кроме того, итальянец признался, что хочет найти работу в местном чемпионате, при этом он понимает, что это будет тяжело реализовать.

65-летний Сарри покинул «Лацио» в марте. С тех пор он является свободным агентом. Ранее тренер возглавлял «Ювентус», «Челси», «Наполи» и многие другие команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Маурицио Сарри
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