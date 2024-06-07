Лаутаро продлит контракт с «Интером» - известны условия

Нападающий Лаутаро Мартинес полностью договорились об условиях нового контракта. Капитан «Интера» подпишет новое трудовое соглашение по приезду в расположение клуба после Кубка Америки.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт Лаутаро будет рассчитан до конца сезона 2028/2029. Аргентинский форвард будет зарабатывать 9 миллионов евро в год чистыми. Увеличить доход Мартинес сможет за счёт бонусных выплат.

За «Интер» Мартинес играет с лета 2018 года. С тех пор нападающий провёл 282 официальных матча, в которых забил 129 голов и отдал 43 результативных паса на партнёров.