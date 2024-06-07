Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия с большей долей вероятности останется в неаполитанском клубе. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, на данный момент 23-летний грузин ближе к тому, чтобы остаться в «Наполи» этим летом. Утверждается, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис и новый главный тренер команды Антонио Конте всеми силами пытаются заблокировать трансфер Кварацхелии в «ПСЖ».

В минувшем сезоне футболист появился на поле в 45 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и записал в свой актив девять голевых передач.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 80 миллионов евро.