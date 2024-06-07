Миланский «Интер» заинтересован в приглашении голкипера «Удинезе» Мадуки Окойе. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, сумма трансфера 28-летнего футболиста может составить 12 миллионов евро без учета бонусных выплат.

В минувшем сезоне Окойе принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 27 голов и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор немецкого вратаря с «Удинезе» рассчитан до лета 2027 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.