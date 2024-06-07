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Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана»

07 Июня 2024 • 10:30 Комментировать

Экс-форвард сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «россонери».

«Это определенно Филиппо Индзаги. Затем будет выбор между Эрнаном Креспо и Джорджем Веа. Я? Я буду президентом», - передает слова бывшего украинского футболиста Milan Press.

Шевченко является воспитанником академии киевского «Динамо». Свои лучшие годы он провел в украинском топ-клубе и «Милане». Также в его карьере был неудачный опыт в лондонском «Челси». За национальную сборную страны форвард провел 111 матчей и забил 48 мячей. Шевченко завершил игровую карьеру в 2012 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Милан Филиппо Индзаги ещё теги
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