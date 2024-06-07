Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана»

Экс-форвард сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «россонери».

«Это определенно Филиппо Индзаги. Затем будет выбор между Эрнаном Креспо и Джорджем Веа. Я? Я буду президентом», - передает слова бывшего украинского футболиста Milan Press.

Шевченко является воспитанником академии киевского «Динамо». Свои лучшие годы он провел в украинском топ-клубе и «Милане». Также в его карьере был неудачный опыт в лондонском «Челси». За национальную сборную страны форвард провел 111 матчей и забил 48 мячей. Шевченко завершил игровую карьеру в 2012 году.