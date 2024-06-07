Директор «Аталанты»: «Скудетто? Это невозможно»

Директор «Аталанты» Лука Перкасси считает, что клуб не стоит причислять к потенциальным претендентам на чемпионство в Серии А.

В минувшей кампании бергамаски выиграли Лигу Европы, одержав яркую победу над «Байером» в финале (3:0), а также стали четвёртыми в Серии А и добрались до финала Кубка Италии. Несмотря на успехи, в «Аталанте» не верят в скудетто.

«Думаю, для нас это недосягаемо – всегда нужно осознавать масштабы своего клуба. Мы можем конкурировать, когда речь идёт об игре 11 на 11 на поле, но если посмотреть на ресурсы, общий уровень команд, то можно понять, насколько мы уступаем лучшим», – заявил в беседе со Sky Sport Перкасси.