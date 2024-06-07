Влахович: «В «Ювентусе» много молодых игроков, мы начинаем новую эру»

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович верит в яркое будущее клуба.

В прошлом месяце туринский гранд расстался с Массимилиано Аллегри, место которого в скором времени должен занять Тьяго Мотта. По мнению сербского нападающего, с новым тренером «Ювентус» вступит в новую эру.

«У нас много молодых игроков, и сейчас для нашего клуба начинается новая эра, в этом нет сомнений», – приводит Football Italia высказывание 24-летнего футболиста, ставшего вторым бомбардиром прошедшего розыгрыша Серии А после Лаутаро Мартинеса.

«Ювентус» финишировал третьим в чемпионате Италии, а в кубке смог добиться триумфа благодаря победе над «Аталантой» в финальном матче.