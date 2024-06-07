Бонуччи поделился мнением о назначении Мотты тренером «Ювентуса»

Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что думает о скором приходе в клуб Тьяго Мотты.

41-летний специалист сотворил сенсацию с «Болоньей» в прошедшем сезоне, сумев вывести команду в Лигу чемпионов. После завершения кампании Мотта покинул пост, и в скором времени, если не произойдёт ничего непредвиденного, будет представлен в качестве нового рулевого «бьянконери».

«Я верю, что с Моттой «Ювентус» заиграет в футбол, основанный на интенсивности и технике, как это было в «Болонье» на протяжении последних двух лет. Надеюсь, Тьяго сможет вернуть «Ювентус» туда, где он должен быть», – высказался в интервью Sky Sport Italia Бонуччи, недавно завершивший карьеру футболиста.