Судьба Рабио в «Ювентусе» решится на следующей неделе

«Ювентус» продолжает вести переговоры с полузащитником Адриеном Рабио.

В туринском клубе не хотят отпускать француза свободным агентом, поэтому уже предложили ему новый договор. Сторонам пока не удалось согласовать некоторые условия сделки, тем не менее, по некоторым данным, 29-летний игрок всё ближе к тому, чтобы остаться. Судьба дальнейшего пребывания Рабио в «Ювентусе» решится на следующей неделе, докладывает журналист Мирко ди Натале. И руководство «старой синьоры», и сам футболист хотели бы решить вопрос до старта Евро-2024.

В прошедшем сезоне Адриен Рабио провёл 35 матчей за «Ювентус», записав себе в актив пять голов и три ассиста.