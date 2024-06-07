Алексис Санчес заинтересовал ещё один итальянский клуб

Нападающий Алексис Санчес может продолжить выступления в Серии А после ухода из миланского «Интера».

35-летний ветеран покидает ряды «нерадзурри» свободным агентом – контракт истекает в текущем месяце. Согласно информации известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, в приглашении чилийца заинтересован клуб-новичок Серии А – «Комо». До конкретных переговоров, впрочем, дело пока не дошло.

Должность в тренерском штабе «Комо» занимает Сеск Фабрегас, знакомый с Санчесом по совместным выступлениям за «Барселону» в первой половине прошлого десятилетия.

Ранее интерес к форварду приписывался клубам из Аргентины, Бразилии и Турции, также в числе претендентов фигурировали итальянские «Удинезе» и «Парма».