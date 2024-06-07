Влахович: «Ювентус» должен бороться за скудетто в новом сезоне»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович поделился ожиданиями от следующего сезона.

В минувшей кампании «бьянконери» финишировали третьими, уступив «Интеру» 24 очка. Летом в команде появится новый тренер – ожидается, что им станет Тьяго Мотта, выведший «Болонью» в Лигу чемпионов.

«Ювентус» – один из крупнейших клубов в мире, крупнейший в Италии. Этот клуб привык завоёвывать трофеи каждый год. Мы боролись за скудетто до февраля, но в итоге «Интер» заслуженно стал чемпионом, в этом не может быть сомнений.

Следующий сезон может стать для нас отправной точкой. Мы уже увидели, на что способна наша команда, поэтому «Ювентус» должен либо вернуть себе скудетто, либо хотя бы придерживаться таких амбиций», – передаёт Football Italia слова Влаховича.