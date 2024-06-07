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Чемпионат Италии. Серия А

Конте: «Я бы ни за что не покинул сборную Италии в 2016 году, если бы не договорился с «Челси» заранее»

07 Июня 2024 • 00:44 Комментировать
Италия
...
Босния и Герцеговина
09.06 21:45

Новый рулевой «Наполи» Антонио Конте вспомнил, как покидал должность в сборной Италии.

Специалист возглавил «скуадру адзурру» в 2014 году после успешной работы в «Ювентусе», однако двумя годами позднее покинул пост, приняв предложение «Челси».

«Мне было трудно расставаться с этими игроками, ведь мы создали настоящую семейную атмосферу в сборной. Да, тот состав был не особо сильным, но вся команда хотела доказать, что мы не уступаем соперникам.

В апреле, незадолго до начала Евро-2016, я сказал президенту Итальянской федерации футбола, что хочу вернуться к клубной работе, и вскоре я подписал договор с «Челси».

Убеждён, если бы соглашение с «Челси» не было подписано заранее, а решение принималось непосредственно после Евро-2016, то я бы ни за что не покинул сборную. Наша связь была слишком крепкой», – цитирует Football Italia Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Италии Антонио Конте Наполи ещё теги

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