Стало известно, когда Индзаги продлит контракт с «Интером»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги вот-вот заключит с клубом новый контракт.

Как уже сообщалось раньше, руководство «нерадзурри» довольно работой специалиста и готово предложить ему улучшенные контрактные условия. По обновлённым сведениям журналиста Фабрицио Бьязина, финальная встреча для обсуждения условий нового договора Индзаги запланирована на следующую неделю – ожидается, что стороны закроют сделку и ударят по рукам. Соглашение итальянца будет рассчитано до середины 2027 года.

В прошедшем сезоне «Интер» под руководством Симоне Индзаги выиграл Серию А и стал победителем Суперкубка Италии.