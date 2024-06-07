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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, когда Индзаги продлит контракт с «Интером» слухи

07 Июня 2024 • 00:19 Комментировать
Верона
2:2
Интер Милан

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги вот-вот заключит с клубом новый контракт.

Как уже сообщалось раньше, руководство «нерадзурри» довольно работой специалиста и готово предложить ему улучшенные контрактные условия. По обновлённым сведениям журналиста Фабрицио Бьязина, финальная встреча для обсуждения условий нового договора Индзаги запланирована на следующую неделю – ожидается, что стороны закроют сделку и ударят по рукам. Соглашение итальянца будет рассчитано до середины 2027 года.

В прошедшем сезоне «Интер» под руководством Симоне Индзаги выиграл Серию А и стал победителем Суперкубка Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

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