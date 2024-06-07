Бонуччи: «Настал подходящий момент, чтобы закончить с футболом»

Бывший итальянский защитник Леонардо Бонуччи прокомментировал решение повесить бутсы на гвоздь.

37-летний игрок объявил о своём уходе в конце прошлого месяца. Последним клубом в яркой карьере центрбека стал турецкий «Фенербахче».

«Я доволен тем, что пережил в футбол, но настал подходящий момент, чтобы сказать «хватит». Я в ладу с самим собой.

Как бы то ни было, в будущем футбол даст мне ещё больше, а прямо сейчас я хочу насладиться временем со своей семьёй – мне нужно наверстать упущенное за все годы, проведённые на различных футбольных полях Европы», – поведал в интервью Sky Sport Бонуччи, наиболее известный по выступлениям за «Ювентус» и сборную Италии.