Рабио хочет зарабатывать на 2 млн евро больше, чем предлагает «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио пока не может согласовать с клубом новый контракт.

Уже в июле француз получит статус свободного агента, если до тех пор ситуация не разрешится, однако переговоры между сторонами по-прежнему ведутся. По информации Calciomercato, «Ювентус» готов платить Рабио около 8 млн евро в год, а сам игрок настаивает на 10 млн евро.

Помочь в достижении компромисса может скорый приход на должность главного тренера Тьяго Мотты, который знаком с хавбеком по совместным выступлениям в «ПСЖ». Кроме того, для 29-летнего футболиста важен факт участия в Лиге чемпионов, куда «Ювентус» смог попасть по итогам завершившегося сезона.