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Чемпионат Италии. Серия А

Фабрегас: «В современном футболе недостаточно просто хорошо играть»

06 Июня 2024 • 23:27 Комментировать

Знаменитый экс-полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас рассказал о важности физической подготовки в современном футболе.

Бывший игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Челси» с прошлого года работает тренером в итальянском «Комо», который с нового сезона будет выступать в Серии А.

«В наши дни в футболе недостаточно просто хорошо играть – физическая подготовка очень важна. В Италии ты понимаешь это, ведь многие команды прессингуют персонально, действуют очень агрессивно, в их составе много физически сильных игроков – в такие моменты сама игра в футбол уже может не иметь решающего значения. Физический аспект сейчас нельзя недооценивать», – цитирует Barca Universal Фабрегаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Сеск Фабрегас
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