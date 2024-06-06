Фабрегас: «В современном футболе недостаточно просто хорошо играть»

Знаменитый экс-полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас рассказал о важности физической подготовки в современном футболе.

Бывший игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Челси» с прошлого года работает тренером в итальянском «Комо», который с нового сезона будет выступать в Серии А.

«В наши дни в футболе недостаточно просто хорошо играть – физическая подготовка очень важна. В Италии ты понимаешь это, ведь многие команды прессингуют персонально, действуют очень агрессивно, в их составе много физически сильных игроков – в такие моменты сама игра в футбол уже может не иметь решающего значения. Физический аспект сейчас нельзя недооценивать», – цитирует Barca Universal Фабрегаса.