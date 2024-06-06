Экс-игрок «Наполи»: «Приход Конте произвёл настоящий фурор»

Бывший футболист «Наполи» Лука Альтомаре поделился мнением о назначении Антонио Конте главным тренером команды.

Неаполитанцы официально объявили о договорённости с 54-летним специалистом в среду.

«Наполи» произвёл настоящий фурор назначением Антонио Конте после провального сезона. Никогда ещё не было такого, чтобы команда, выигравшая скудетто, в следующем сезоне финишировала столь низко и даже не попала в еврокубки. У Конте есть амбиции и стратегия, как вновь вывести «Наполи» на вершину.

Безусловно, Осимхен уйдёт за хорошие деньги – это позволит выйти на рынок. Может уйти и Хвича – у него есть предложение от «ПСЖ», но Конте будет стараться сохранить его в «Наполи», ведь это человек, вокруг которого можно строить игру», – заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Альтомаре.