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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Мотта не подходит «Ювентусу», он может повторить судьбу Сарри»

06 Июня 2024 • 22:40 Комментировать
Ювентус
2:0
Монца

Известный итальянский экс-игрок Антонио Кассано считает, что Тьяго Мотта не добьётся успеха в «Ювентусе».

Экс-рулевой «Болоньи», как ожидается, в скором времени официально возглавит туринский гранд.

«Я всё ещё надеюсь, что Мотта не пойдёт в «Ювентус», поскольку это может быть таким же бессмысленным шоу, как в случае с Маурицио Сарри ранее. В «Ювентусе» не заинтересованы в хорошем футболе – там хотят только побеждать.

Мне очень нравится, как работает Тьяго, и поэтому я надеюсь, что он сможет преуспеть. Но я очень сомневаюсь в том, что он подходит клубу», – цитирует Football Italia Кассано.

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Ювентус Антонио Кассано Тьяго Мотта ещё теги

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