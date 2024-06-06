Кассано: «Наполи» – один из двух фаворитов Серии А после прихода Конте»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает, что Антонио Конте вернёт «Наполи» на вершину.

О назначении известного специалиста на должность рулевого клуба из Неаполя было объявлено официально в среду. «Адзурри» провалили прошедшую кампанию, заняв десятое место в Серии А.

«Я неоднократно говорил, что Конте был единственным человеком, способным перевернуть ситуацию в «Наполи» в прошлом сезоне. После его прихода «Наполи» является одним из двух главных претендентов на скудетто наряду с «Интером», – заявил в интервью Sport Mediaset Кассано.

Антонио Конте не имел тренерской работы с весны прошлого года – тогда он покинул лондонский «Тоттенхэм».