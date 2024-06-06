Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Наполи» – один из двух фаворитов Серии А после прихода Конте»

06 Июня 2024 • 22:17 Комментировать
Наполи
0:0
Лечче

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает, что Антонио Конте вернёт «Наполи» на вершину.

О назначении известного специалиста на должность рулевого клуба из Неаполя было объявлено официально в среду. «Адзурри» провалили прошедшую кампанию, заняв десятое место в Серии А.

«Я неоднократно говорил, что Конте был единственным человеком, способным перевернуть ситуацию в «Наполи» в прошлом сезоне. После его прихода «Наполи» является одним из двух главных претендентов на скудетто наряду с «Интером», – заявил в интервью Sport Mediaset Кассано.

Антонио Конте не имел тренерской работы с весны прошлого года – тогда он покинул лондонский «Тоттенхэм».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Кассано Антонио Конте Наполи ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Июня
23:09
Экс-игрок «Наполи»: «Приход Конте произвёл настоящий фурор»
04 Июня
01:51
«Наполи» нашёл альтернативу Лукаку в Ла Лиге
00:59
Осимхен намерен покинуть «Наполи» – интерес проявляет только один клуб 1
00:37
Конте уже связался с Лукаку – тренер ждёт игрока в «Наполи»
03 Июня
02:48
«Ювентус» предложил долгосрочный контракт капитану «Наполи»
01 Июня
03:09
Осимхен готов перейти в другой топ-клуб АПЛ после отказа «Челси» 2
02:45
«Челси» отказался от подписания Осимхена
00:35
Названы условия возможного трансфера Кварацхелии в «ПСЖ»
31 Мая
22:38
«Наполи» опроверг заявления агента ди Лоренцо
02:16
«Наполи» начал переговоры по защитнику сборной Италии
30 Мая
23:10
В Италии опровергли информацию об особом пункте в контракте Конте с «Наполи»
22:06
Инсайдер Романо высказался о возможном обмене Лукаку на Осимхена
29 Мая
04:06
Буффон: «Конте и «Наполи» – идеальный союз»
28 Мая
23:02
Инсайдер Романо высказался об интересе «ПСЖ» к Кварацхелии
21:53
Источник: Кварацхелия хочет перейти в «ПСЖ»
00:49
«Ювентус» нацелился на ключевого игрока «Наполи»
27 Мая
23:09
Конте может заработать в «Наполи» 60 млн евро
26 Мая
20:55
«Наполи» не смог забить «Лечче» 1
19:19
Конте может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории «Наполи»
17:26
«Наполи» и Конте: всё решится в ближайшие 48 часов 5
16:58
Раскрыта возможная зарплата Конте в «Наполи» 1
00:23
Точный прогноз и ставка на матч Наполи – Лечче чемпионата Италии – 26 мая 2024 года
25 Мая
21:52
Конте хочет пригласить в «Наполи» двух экс-звёзд «Интера» 2
01:03
Ставка и прогноз на точный счёт матча Наполи — Лечче чемпионата Италии — 26 мая 2024
24 Мая
23:27
«Наполи» примет решение по Конте в ближайшие дни
20:04
«Наполи» – «Лечче»: прогноз и ставки БК Pinnacle
14:14
«Аталанте» Миранчука надо проиграть, чтобы помочь Италии: Рассказываем о дикой ситуации в Серии А 2
23 Мая
12:24
Осимхен готов отказать многим клубам, чтобы перейти в «Челси»
19 Мая
09:24
Тренер «Наполи»: «Кварацхелия молод и временами не показывает свой уровень»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича Игнашевич отказал московскому клубу «Бавария» хочет купить пять звёзд – раскрыты все имена Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Ройс договорился с новым клубом Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0 Суперкомпьютер оценил шансы Роналду выиграть Евро-2024
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в финал «Ролан Гаррос» Канарейкин объяснил, почему Радулов перешёл в «Локомотив» Канарейкин высказался о переходе Радулова в ярославский «Локомотив» Ольховский: «Андреевой, возможно, с Паолини будет легче играть, чем с Соболенко» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июня
23:27 · Италия. Серия А
Фабрегас: «В современном футболе недостаточно просто хорошо играть»
23:09 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Наполи»: «Приход Конте произвёл настоящий фурор» эксклюзив
22:40 · Италия. Серия А
Кассано: «Мотта не подходит «Ювентусу», он может повторить судьбу Сарри»
22:17 · Италия. Серия А
Кассано: «Наполи» – один из двух фаворитов Серии А после прихода Конте»
21:59 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» высказался о возможном уходе Дюмфриса
21:27 · Италия. Серия А
Стало известно, кто возглавит «Лацио»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Тикнизяна: Не буду отрицать, что скауты итальянских клубов следили за игроком
17:32 · Италия. Серия А
«Рома» не заплатит за Кьезу 40 млн евро
16:41 · Италия. Серия А
«Милан» купит Зиркзее без переговоров с «Болоньей»
16:35 · Италия. Серия А
Легенда «Милана» возглавит «Монцу»
15:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» давит на полузащитника
14:05 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес признан самым дорогим игроком Серии А
13:47 · Италия. Серия А
Корнеев: Конте и де Лаурентис — это смесь двух вулканов
13:36 · Англия. Премьер-лига
Аллегри предложили контракт – тренер надеется на звонок из АПЛ
13:23 · Германия. Бундеслига
Семь европейских клубов хотят подписать полузащитника «Реала» Гюлера
Все новости
Рекомендуем