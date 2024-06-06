Спортивный директор «Интера» высказался о возможном уходе Дюмфриса

Пьеро Аузилио, занимающий должность спортивного директора миланского «Интера», ответил на вопрос о будущем правого защитника Дензела Дюмфриса.

Контракт нидерландского футболиста истекает через год. По слухам, руководство «нерадзурри» выставить Дюмфриса на продажу уже нынешним летом, если тот не согласится продлить договор.

«Дензел сказал мне, что хочет остаться. Он рад продолжать выступления здесь. Если возникнут новые предложения, мы их обсудим, но Дензел счастлив в «Интере», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Аузилио.

Интерес к Дензелу Дюмфрису проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».