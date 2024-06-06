Стало известно, кто возглавит «Лацио»

Наставник «Вероны» Марко Барони возглавит «Лацио».

Как информирует известный журналист Николо Скира в соцсетях, 60-летнему итальянцу осталось подписать контракт. Соглашение Барони с римлянами будет рассчитано до лета 2026 года.

Накануне «орлы» объявили, что Игор Тудор покидает команду. Специалист возглавил «Лацио» в марте 2024 года после увольнения Маурицио Сарри.

Что касается Барони, то он руководил «Вероной» с 2023 года. В прошедшем сезоне клуб финишировал на 13-й позиции турнирной таблицы первенства Италии, заработав 38 баллов.