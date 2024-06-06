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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не заплатит за Кьезу 40 млн евро

06 Июня 2024 • 17:32 Комментировать

Вингер Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус» в летнее трансферное окно. Видеть этого футболиста в своей команде хочет главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси. На следующей неделе римляне проведут переговоры с агентом 26-летнего футболиста.

Как сообщает Calcio Mercato, «Рома» не готова платить за Кьезу запрашиваемые 40 миллионов евро, учитывая тот факт, что через год футболист может стать свободным агентом. Сам Федерико недоволен предложением «Ювентуса» по новому контракту, чувствуя себя недооценённым.

В сезоне 2023/2024 Федерико Кьеза провёл 37 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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