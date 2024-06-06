«Милан» купит Зиркзее без переговоров с «Болоньей»

Всё идёт к тому, что нападающий Джошуа Зиркзее этим летом сменит «Болонью» на «Милан». Как сообщает в социальных сетях известный журналист Маттео Моретто, «россонери» уже сообщили «Болонье», что они активируют пункт о выкупе 23-летнего Зиркзее за 40 миллионов евро. Таким образом, переговоров между клубами не будет.

В настоящий момент «Милан» работает над достижением договорённости с самим Зиркзее об условиях личного контракта.

В сезоне 2023/2024 Джошуа Зиркзее провёл 37 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 12 голов и 7 результативных передач на партнёров.