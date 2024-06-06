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Чемпионат Италии. Серия А

Легенда «Милана» возглавит «Монцу»

06 Июня 2024 • 16:35 Комментировать

Следующим главным тренером «Монцы» станет легенда «Милана». Речь идёт о 48-летнем Алессандро Несте. О том, что Неста возглавит «бело-красных», в социальных сетях рассказывает известный журналист Маттео Моретто.

В сезоне 2023/2024 Неста тренировал команду «Реджана». Она финишировала на 11-й позиции в турнирной таблице Серии Б. Теперь, судя по всему, Алессандро попробует свои силы в топ-дивизионе Италии.

Отметим, что «Монца» завершила последний сезон Серии А на 12-й строчке.

Алессандро Неста был игроком «Милана» в 2002-2012 годах. За это время защитник выиграл множество трофеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Алессандро Неста Монца
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