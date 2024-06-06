«Ювентус» давит на полузащитника

«Ювентус» начал усиливать давление на полузащитника команды Адриена Рабио. Об этом в социальных сетях рассказывает известный журналист Ромео Агрести.

По данным Агрести, туринский клуб предлагает Рабио долгосрочный контракт. Действующий же трудовой договор 29-летнего француза рассчитан до конца июня.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что мама Адриена Рабио, ведущая его дела, пытается добиться серьёзного повышения заработной платы.

В сезоне 2023/2024 Рабио провёл за «Ювентус» 35 матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и три результативных паса на партнёров.