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«Ювентус» давит на полузащитника

06 Июня 2024 • 15:21 Комментировать

«Ювентус» начал усиливать давление на полузащитника команды Адриена Рабио. Об этом в социальных сетях рассказывает известный журналист Ромео Агрести.

По данным Агрести, туринский клуб предлагает Рабио долгосрочный контракт. Действующий же трудовой договор 29-летнего француза рассчитан до конца июня.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что мама Адриена Рабио, ведущая его дела, пытается добиться серьёзного повышения заработной платы.

В сезоне 2023/2024 Рабио провёл за «Ювентус» 35 матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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