Лаутаро Мартинес признан самым дорогим игроком Серии А

Аргентинский форвард «Интер» Лаутаро Мартинес – самый дорогостоящий футболист итальянской Серии А под конец очередного сезона. Такими данными делится портал Transfermarkt.

По мнению авторитетного ресурса, 26-летний нападающий оценивается в 110 млн евро. На втором месте форвард «Наполи» Виктор Осимхен – он стоит 100 млн. Третье место – у вингера «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау – 90 млн. Замыкают пятёрку хавбек «Интера» Николо Барелла (80 млн) и вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия с такой же стоимостью.

Напомним, что по итогу сезона-2023/24 в главном футбольном дивизионе Италии победил с огромным отрывом «Интер».