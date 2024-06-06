Корнеев: Конте и де Лаурентис — это смесь двух вулканов

Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал назначение Антонио Конте новым главным тренером «Наполи».

«Очень неоднозначное решение, учитывая характеры обоих, тренера и президента. Это смесь вулканов. Наверное, де Лаурентис понимает, кого он берет», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, в новом сезоне Хвиче Кварацхелии будет сложно в «Наполи», ведь Конте не любит давать свободу своим игрокам.

Прошлый сезон итальянской Серии А «Наполи» завершил на десятой позиции в турнирной таблице, набрав 53 очка в 38 матчах.

Напомним, в сезоне-2022/23 неаполитанский клуб был чемпионом Италии.