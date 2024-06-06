Лукаку назвал лучшего тренера в своей карьере

Нападающий Ромелу Лукаку назвал лучшего тренера, с которым он работал по ходу своей футбольной карьеры.

«Антонио Конте», - без колебаний ответил Лукаку, давая интервью для каналов RTL и VTM.

Стоит сказать, что в последнее время слухи связывают 31-летнего Лукаку с «Наполи». Накануне неаполитанский клуб официально объявил о назначении Конте на должность главного тренера.

Сезон 2023/2024 Ромелу Лукаку провёл в «Роме» в аренде. Права на фактурного бельгийского форварда принадлежат английскому «Челси».

Добавим, что летом Лукаку выступит за сборную Бельгии на чемпионате Европы – 2024.