Клозе может возглавить известный клуб Серии А

Известный в прошлом немецкий центрфорвард, а ныне футбольный тренер Мирослав Клозе может получить работу в чемпионате Италии. Согласно сведениям The Laziali, специалиста могут пригласить в римский «Лацио», который остался без рулевого после расставания с Игором Тудором.

Напомним, что Мирослав в бытность футболистом выступал в римском клубе. Немецкий форвард защищал цвета «орлов» с 2011 по 2016 год. «Лацио» стал для него последним клубом в карьере.

В минувшем сезоне чемпионата Италии римский коллектив набрал 61 очко и финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице.