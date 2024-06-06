«Аталанта» хочет заработать 60 млн евро с продажи одноклубника Миранчука

Лидер атаки «Аталанты» Тён Копмейнерс интересен «Ювентусу».

В прошлом сезоне туринский клуб делал предложение по игроку в размере 47 млн евро, а в это летнее трансферное окно команда из Бергамо хочет получить за футболиста уже 60 млн евро после вклада форварда в победу в Лиге Европы.

По информации Tuttoatalanta, Копмейнерс получает в «Аталанте» 2,5 млн евро. «Ювентус» же может предложить футболисту зарплату до 4,5 млн евро, и это не станет проблемой для «чёрно-белых».

Сейчас «Аталанта» не торопится закрывать сделку, так как ожидает, что футболист сможет проявить себя на чемпионате Европы – 2024 и его ценник поднимется ещё выше.